ÖFB-Überraschungsmann beeindruckt auch Kollegen

Nicht in England „vergammeln“

In Abwesenheit von Kapitän David Alaba und dem gesperrten Gernot Trauner erhielt Wöber daher den Vorzug gegenüber Europa-League-Sieger Kevin Danso – und machte das Beste daraus. „Ich habe mich extrem gefreut, dass ich auch anderen Vereinen zeigen habe können, dass ich fit bin, dass ich noch immer ein richtig guter Kicker bin und nicht da jetzt in England irgendwie vergammeln möchte“, sagte Wöber. Konkrete Zukunftspläne gebe es im Moment nicht, der Transfersommer hat erst begonnen.