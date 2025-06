Die „Krone“ ist bereits in San Marino gelandet

860 Kilometer liegen zwischen dem Wiener Ernst-Happel-Stadion und dem Austragungsort des nächsten WM-Quali-Spiels mit österreichischer Beteiligung. Das Olympia-Stadion (Stadio Olimpico) in Serravalle in San Marino präsentierte sich der „Krone“ am frühen Sonntagmorgen idyllisch, fast im Stile einer Regionalliga-Spielstätte.