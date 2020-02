US-Tennis-Ass wegen Dopings für 22 Monate gesperrt

Die 38-jährige Spears gewann 21 Doppel-Titel in ihrer Karriere und gewann bei den Australian Open 2017 den Titel im Mixed-Double. Bei den US Open 2019 wurden verbotene Substanzen in ihrem Urin gefunden. Die Rede ist laut des Internationalen Tennis Verbandes (ITV) von Prasteron und Testosteron.