Steirische Brücke zwischen Mozart und Bob Marley

Kontakt zu Nikolaus Harnoncourt riss nicht ab

„Der Kontakt in die alte Heimat – insbesondere zum Lehrmeister Harnoncourt – ist in den folgenden Jahren ja nie abgebrochen.“ 2000 sollte sie all ihre musikalischen Tätigkeiten zu Papier bringen, denn der Maestro wollte Moder für den Harnoncourt-Preis nominieren, der 2001 zum ersten Mal in der Schweiz vergeben wurde.