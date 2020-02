Zum Valentinstag: Stadt pflanzt einen neuen Wald

Mit einer klimabewussten Valentinstagsaktion will heuer SP in St. Pölten auftrumpfen. Bis zu 5000 Baumsetzlinge will das Team um Stadtchef Matthias Stadler am Samstag bereits in der Innenstadt verteilen. Daraus wachsen soll nicht weniger als ein neuer Wald von, vor allem aber auch für die Landeshauptstädter.