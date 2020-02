Baby in Wien misshandelt: Vater enthaftet

Der 35-Jährige bestreitet bislang alle Vorwürfe. Er behauptete, die Mutter des Kindes belaste ihn zu Unrecht. Gegen die Mutter wird von der Staatsanwaltschaft wegen Quälens bzw. Vernachlässigung eines Unmündigen ermittelt. Die Frau befindet sich weiter auf freiem Fuß. Die jüngsten Entwicklungen haben die Anklagebehörde nicht dazu bewogen, nunmehr gegen die 30-Jährige einen Antrag auf Verhängung der U-Haft zu stellen. Wie Behördensprecherin Nina Bussek am Dienstagnachmittag auf APA-Anfrage erklärte, habe sich an der Einschätzung der Verdachtslage in Bezug auf die Frau nichts geändert.