Baby misshandelt: Vater (35) bestreitet Vorwürfe

Vehement bestreitet jener Tatverdächtige, der seinen drei Monate alten Sohn in Wien misshandelt haben soll, die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. „Er ist aus allen Wolken gefallen, wie er von den Verletzungen erfahren hat“, so Anwalt Wolfgang Blaschitz. Wie berichtet, war das Kind am Donnerstag ins Krankenhaus eingeliefert worden. Es wurden massive Hirnverletzungen festgestellt, der Säugling umgehend notoperiert.