„Home Invasion“: Lange Haftstrafen für beide Täter

Das Duo aus Rumänien hat im Oktober in Rankweil einen 84-jährigen Mann im eigenen Haus brutal zusammengeschlagen und ausgeraubt. Der Pensionist hatte zuvor den 44-Jährigen in seinem Garten beschäftigt und ihn dafür bezahlt. Bei dem Überfall in der Nacht warfen die beiden Eindringlinge eine Decke über den auf der Couch liegenden Mann, fesselten und schlugen ihn.