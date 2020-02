Brand in Wiener Justizanstalt Mittersteig

In der Justizanstalt Mittersteig in Wien-Margareten ist am Sonntagabend ein Brand in einer Zelle ausgebrochen. 40 Häftlinge mussten in Sicherheit gebracht werden, drei Justizwachebeamte wurden verletzt. Laut Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf erlitten die Beamte eine Rauchgasvergiftung, als sie Häftlinge aus dem betroffenen Bereich in Sicherheit brachten.