SPÖ wittert „handfesten Polit-Skandal“ um NÖ-Wahl

Jürgen Wahl, Chef einer Liste, die bei der Kommunalwahl in Amstetten am 26. Jänner den Einzug in den Gemeinderat verpasst hatte, erhebt nun schwere Vorwürfe gegen die ÖVP. Die wohl künftige Bürgermeister-Partei habe ihn bezahlt, damit er auf seiner Facebook-Seite Stimmung gegen die SPÖ mache. Die Volkspartei dementiert vehement. Wahls Behauptungen seien schlicht unwahr, teilte die ÖVP Amstetten mit.