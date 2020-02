Stürmischer und verregneter Start in den Februar

Bis zu 40 Liter pro Quadratmeter regnete es bereits am Montag in zahlreichen Flachgauer Gemeinden. „Vor allem im Norden Salzburgs sind lokale Überflutungen und auch Murenabgänge möglich “, sagt der Wetter-Experte. Am Mittwoch schneit es noch bis in viele Täler, 20 bis 25 Zentimeter Neuschnee kommen etwa in Lofer dazu. Auch der Wind bläst kräftig. Erst ab Donnerstag ist wieder Wetterbesserung in Sicht. Nicht nur das: Am Wochenende dürfen sich die Salzburger auf vorfrühlinghaftes Wetter mit Sonne und milden Temperaturen einstellen.