100 neue Ideen im Kampf gegen Krebserkrankungen

Am 4. Februar ist Welt-Krebstag und die Medizin kann Betroffenen dazu viel Hoffnungsvolles berichten. Die Überlebensraten steigen und die Forschung entdeckt laufend neue Behandlungsmethoden. In Tirol ist das 2018 von Medizin-Uni und Tirol Kliniken gegründete Comprehensive Cancer Center Innsbruck – kurz CCCI – jener Ort, an dem die Zukunft der Medizin längst begonnen hat. „Weit mehr als 100 Studien laufen derzeit am Standort Innsbruck. Der dadurch rasche Zugang zu neuen Therapien verspricht eine verbesserte Heilungsrate für unsere Patientinnen und Patienten“, fasst CCCI-Sprecher Christian Marth, Direktor der Klinik für Gynäkologie, den Nutzen für die Bevölkerung zusammen.