„Sicherheitsgefühl soll weiter gestärkt werden“

Sicherheitsgefühl stärken

Neben der generellen Sicherheitslage ging es gestern aber auch um das Sicherheitsgefühl der Tiroler Bevölkerung, das es weiter zu stärken und verbessern gelte, wie Landeshauptmann Günther Platter sagte. So kündigte er einmal mehr an, sich dafür einzusetzen, zusätzliche Planstellen der Polizei nach Tirol zu holen - und dafür „alles in seiner Macht stehende zu tun“.