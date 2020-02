Drei EU-Chefs richten Botschaft an „Krone“-Leser

Wenn der heutige Tag zu Ende geht, endet auch die mehr als 45-jährige Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union. Bei uns als Präsidentin bzw. Präsidenten der drei wichtigsten EU-Organe löst der heutige Tag - wie bei so vielen anderen Menschen auch - unweigerlich Nachdenklichkeit und gemischte Gefühle aus. Wir denken an alle, die dazu beigetragen haben, die Europäische Union zu dem zu machen, was sie heute ist.