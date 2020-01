Auch der VfB Stuttgart erhöht den Druck auf HSV

Nach Arminia Bielefeld hat auch der VfB Stuttgart mit seinem neuen Trainer Pellegrino Matarazzo den Druck auf den Hamburger SV erhöht. In der ersten Runde nach der Winterpause der zweiten deutschen Liga kam der VfB am Mittwochabend mit dem 3:0 gegen Heidenheim bestens zurück in die restliche Rückrunde.