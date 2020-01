Edtstadler nahm in letzter Minute Abberufungen vor

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat unmittelbar vor der endgültigen Umverteilung der Zuständigkeiten in den einzelnen Ressorts am Mittwochvormittag in ihrer Funktion als Kulturministerin noch einige wichtige Personalentscheidungen getroffen. Betroffen davon sind drei Kuratoriumsvorsitzende von Bundesmuseen, die ihren Platz räumen müssen. Die NEOS kritisierten die Vorgehensweise Edtstadlers als „befremdliche Nacht-und-Nebel-Aktion“, die SPÖ kündigte eine parlamentarische Anfrage in der Causa an.