Minister jetzt auch mit Zuständigkeiten angelobt

Zivildienst wanderte zu Köstinger

Aschbacher bekommt die Arbeitsagenden aus dem Sozialministerium. Köstinger gibt die Umwelt an Infrastrukturministerin und 1-2-3 Klimaticket-Beauftragte Leonore Gewessler ab, bekommt dafür aber beispielsweise den Zivildienst. Schallenberg verliert die Integration an die neue Ministerin Susanne Raab und die Kultur an Vizekanzler Werner Kogler, wobei diese Agenden von dessen Staatssekretärin Ulrike Lunacek betreut werden.