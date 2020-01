Göttin-Schild schon wieder von Vandalen beschmiert

Der Kreisverkehr bei der Autobahnabfahrt Innsbruck-Mitte dürfte mittlerweile wohl der am häufigsten heimgesuchte Tatort des Landes sein. Objekt der Begierde bzw. des Unmuts ist das „Grüß Göttin“-Schild der Künstlerin Ursula Beiler. Dieses wurde bereits unzählige Male von Vandalen beschmiert und umgestaltet. Am Wochenende war es wieder so weit.