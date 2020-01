U4 mit Hindernissen: Steile Rampe, kaputter Aufzug

Neben dem kaputten Lift in der Kettenbrückengasse gibt es offenbar einen Rückstau bei Sanierungen. Heuer werden etwa Aufzüge am Karlsplatz, Schottentor und in Kagran erneuert. „Die Barrierefreiheit war den Wiener Linien zuletzt kein großes Anliegen mehr“, so Martin Ladstätter vom Verein Bizeps, der selbst Rollstuhlfahrer ist.