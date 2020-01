Tommy Hilfiger legte Zwischenstopp in Salzburg ein

Tommy Hilfiger (69) war am Sonntag am Weg von Kitzbühel zurück nach New York. Dabei parkte der Privatjet des Modedesigner auf dem Flughafen Salzburg in der Nähe des ÖAMTC-Hubschraubers von Pilot Stefan Dürager. Dürager Pilotenoutfit stach dem 69-Jährigen sofort ins Auge. Für seine Arbeitskleidung bekam er ein „I like your pants“ von Hilfiger zu hören. Er nahm es mit einem Schmunzeln: „Mal sehen, vielleicht ist die nächste Collection Hilfigers im ÖAMTC-Look“.