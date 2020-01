LeBron James zieht in Scorerliste an Bryant vorbei

Basketball-Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers hat in der nordamerikanischen Eliteliga NBA einen neuen Meilenstein erreicht: Dank seiner 29 Punkte bei der 91:108-Niederlage bei den Philadelphia 76ers überholte der 35-Jährige am Samstagabend (Ortszeit) in der ewigen Scorerliste Lakers-Legende Kobe Bryant und belegt nun mit 33.655 Punkten den dritten Platz.