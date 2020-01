Burgenland: So wählten die Spitzenkandidaten

Umfragen lassen Plus für SPÖ erwarten

Auf diesen Wert will Doskozil heute auf jeden Fall etwas drauflegen, die Umfragen attestieren diesem Vorhaben durchaus Erfolgsaussichten, wenngleich es bei einem kleinen Plus bleiben dürfte. „Wir werden uns überraschen lassen und ich freue mich wirklich auf diesen Tag, wie er verläuft. Eine persönliche Anspannung ist natürlich vorhanden, aber das ist eine positive persönliche Anspannung“, meinte ein sichtlich gut gelaunter Doskozil nach der Stimmabgabe in Oberwart.