Skigym Saalfelden sahnte bei Jugendolympia voll ab

Die Pinzgauer Wintersportschule sandte nicht weniger als elf Teilnehmer in die Schweiz. Darunter waren allerdings nicht nur Salzburger. Neben dem Pongauer Stefan Rettenegger, der Doppel-Gold in der Kombination und im Skisprung Mixed heimbrachte, zeigten etwa auch ein Tiroler Skispringer und ein tschechisches Freestyle-Skiass auf. Marco Wörgötter gewann Gold im Skisprung-Einzel, dazu mit Rettenegger Team-Gold im Mixed-Team. Und Matej Svancer belohnte sich am Schlusstag noch mit Edelmetall: Nachdem er im Slopestyle noch beim letzten Trick einen Ski verloren, nur „Blech“ geerbt hatte, sicherte er sich Gold im Big Air.