Nachhilfe für neue Minister vor Regierungsklausur

Die ÖVP-Regierungsmannschaft reist kommende Woche bereits einen Tag vor der Klausur nach Krems. Das Team rund um Kanzler Sebastian Kurz will nichts dem Zufall überlassen, und so erhalten die Neuen noch Nachhilfe. Sie werden gebrieft, was sie sagen dürfen und was nicht. Inhaltlich setzen Türkise und Grüne auf Entlastungsmaßnahmen und Ökologisierung.