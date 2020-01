Blauer Fahrplan gegen Verkehrskollaps

Gemeinsam mit Verkehrsexperten – die anonym bleiben möchten – erarbeitete die FPÖ eine Strategie für die nächsten zehn Jahre. „Das Hauptaugenmerk liegt in einem ersten Schritt in der Verlängerung der Salzburger Lokalbahn in Richtung Süden bis nach Hallein“, sagt FPÖ-Verkehrssprecher Hermann Stöllner. Das haben Stadt und Land ohnehin vor. Im Anschluss visiert er einen Ausbau im Norden bis Braunau an. Auch ein Verbindungsgleis Richtung Golling sei denkbar. Weitere Punkte sind der Ausbau des Güterverkehrs und die Elektrifizierung der Pinzgauer Lokalbahn.