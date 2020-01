Klimaexperte: „Müssen wie im Kriegszustand denken“

„Politiker versuchen, hier und da Deals zu schließen. Aber wir müssen damit anfangen, wie in einem Kriegszustand zu denken“, so der Fidschianer am Mittwoch. „In einem Land wie Fidschi denken wir so, denn wir werden von Tropenstürmen angegriffen. Was passiert, wenn große Städte überflutet werden, wenn die Meeresspiegel steigen? Man muss sich das so vorstellen, dass man angegriffen wird.“