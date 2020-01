Alpinist im Pitztal in Gletscherspalte gestürzt

Ein polnischer Alpinist ist Dienstagvormittag auf dem Weg zur Wildspitze in den Ötztaler Alpen rund 15 Meter in eine Gletscherspalte gestürzt und wurde dabei verletzt. Der Mann stieg gemeinsam mit einem Begleiter mit Steigeisen vom Mitterkarjoch auf die Wildspitze auf. Er ging als Zweiter in einer Seilschaft, als er durch den Schnee in die Spalte stürzte.