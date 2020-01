Zwei Siege fürs Selbstvertrauen

RTL-Spezialist Stefan Brennsteiner überbrückte die weltcupfreie Zeit mit zwei Europacup-Siegen in Kirchberg in Tirol. Das war für den Pinzgauer nach nach dem verkorksten Weltcup-Start gut fürs Selbstvertrauen - und eine ideale Überbrückung bis zum nächsten Weltcup-RTL in Garmisch. In der Vorbereitung darauf wird nun Donnerstag und Freitag in Saalbach trainiert.