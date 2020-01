„Kur nicht dazu da, um in Buschenschank zu gehen“

Sie betonen stets, dass sich die Harmonisierung der Leistungen an den Höchstsätzen orientiert. Wer zahlt das?

Anfangs kostet die Fusionierung Geld, mittelfristig bringt sie Geld - bei IT, in der Verwaltung, im Einkauf. Es werden ja 30 Prozent der Mitarbeiter in den nächsten Jahren in die Regelpension gehen und nicht in vollem Umfang nachbesetzt.