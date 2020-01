Kurz: Mit Sicherungshaft Gesetzeslücke schließen

NEOS: „Gesetzeslücke existiert nicht“

Der stellvertretende NEOS-Klubchef Nikolaus Scherak kritisierte am Montag erneut die Pläne: „Die von der Regierung so oft erwähnte Gesetzeslücke, die die Präventivhaft notwendig machen würde, existiert schlichtweg nicht.“ Er verwies darauf, dass bereits bei der Fremdenrechtsnovelle 2018 Änderungen auf Grundlage der EU-Richtlinie eingebaut worden seien: „Seitdem können Asylwerber, die eine Gefahr für die öffentliche Ordnung oder Sicherheit darstellen, bereits während des Asylverfahrens in Schubhaft genommen werden. Das hätte auch im Fall Dornbirn zur Anwendung kommen können.“ Eine Präventivhaft im eigentlichen Sinn, „wie es die ÖVP und die FPÖ herbeifantasieren“, als eigener Hafttatbestand sei - „abgesehen von der U-Haft“ - auf Grundlage der Menschenrechte „nicht zulässig“, so Scherak.