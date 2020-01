Herr fordert 1700 € für Rekruten und Zivildiener

SPÖ-Nationalratsabgeordnete Julia Herr hat in einer Aussendung der Sozialistischen Jugend Österreich am Montag die aktuelle Debatte um die von der Regierung geplante Teiltauglichkeit für Rekruten als „scheinheilige Ablenkung“ bezeichnet. Die Entlohnung für Grund- und Zivildiener sei nur ein „mickriges Taschengeld“ und müsse auf mindestens 1700 Euro erhöht werden. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) solle sich „lieber überlegen“, warum der Wehrdienst so unbeliebt sei.