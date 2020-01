Soll ein Kalb wirklich nur noch acht Euro kosten?

Was läuft da schief? Ein ganzes Kalb kostet in Deutschland zum Teil nur noch acht Euro! Diese Meldung schockiert auch in Salzburg. Konsumenten fällt sofort auf: Das Verhältnis zum Schnitzel-Preis im Restaurant läuft da völlig aus dem Ruder. Es wird Kritik an der Agrarpolitik laut, man will aber gegensteuern.