Mitschnitt: Wie Trump die Soleimani-Tötung erlebte

„Plötzlich boom“: Zwei Wochen nach der gezielten Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani im Irak hat US-Präsident Donald Trump den US-Drohnenangriff lebhaft nacherzählt. Trump schilderte die Attacke von Anfang Jänner bei einem Dinner mit Wahlkampfspendern am Freitagabend in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida, wie CNN am Samstag berichtete. Der US-Sender veröffentlichte einen Tonmitschnitt der Ansprache Trumps. In dieser gibt der US-Präsident wieder, wie er von Vertretern der US-Armee während des Angriffs über dessen Ablauf unterrichtet wurde.