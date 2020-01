Aus für Zahnärzte-Notdienst im Salzburger Pongau

Die Nachricht, dass es ab Februar an den Wochenenden im Pongau keinen zahnärztlichen Notdienst mehr gibt, sorgt für Protest: Patienten müssen dann den Weg in die Landeshauptstadt auf sich nehmen. Grund sei der Mangel an Zahnärzten: Es gibt derzeit noch 19 Mediziner, mehr als die Hälfte geht bald in Pension.