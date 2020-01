Großrazzia: 100 Beamte gingen gegen Bikergang vor

Schwerst bewaffnet rückte am Donnerstag eine Heerschar an Einsatzkräften gleichzeitig in vier spanischen Regionen aus. Die Operation war penibel und unter höchster Geheimhaltungsstufe geplant. Ziel der Behörden: Lokale und Klubhäuser der weltweit agierenden berüchtigten Motorradgang United Tribuns. Besonderes Augenmerk wurde neben den Zugriffsorten in Barcelona, Valencia und Tarragona aber auf Mallorca gelegt.