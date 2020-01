TU Wien nach Bombendrohung geräumt - Entwarnung

Drohung ging direkt per Mail an die Polizei

Zuvor hatte ein noch unbekannter Täter mitten in der Prüfungszeit mit einer Bombe gedroht. Per E-Mail, direkt an die Polizei. „Die Nachricht ist am Freitag bei uns eingetroffen“, bestätigte der Wiener Polizeisprecher Paul Eidenberger im Gespräch mit der „Krone“. Kurz vor Mittag dann die Entwarnung: „Es gab keine Vorfälle“, twitterte die Polizei.