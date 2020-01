Deutscher Handball-Star in Kabine eingesperrt

Es war die einzige Schrecksekunde für Deutschland am Donnerstag. In der Halbzeitpause wurde Kühn versehentlich in der Kabine eingeschlossen. „Ich bin meistens der Letzte in der Kabine, weil ich meistens noch kurz auf die Toilette gehe. Das war auch der Fall in der Halbzeit. Ich kam aus der Toilette und dachte: ‚Scheiße, hier ist ja nicht viel los‘“, so der Handballer gegenüber Sport1.