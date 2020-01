Kopf hoch! Erste Pleite ist absolut kein Beinbruch

Noch kein Beinbruch. Die rot-weiß-roten Handballer verloren am Donnerstag in Wien vor 8217 (!) Zuschauern gegen Kroatien im ersten Hauptrundenspiel mit 23:27 (8:13). Die Truppe von Teamchef Ales Pajovic ließ vor allem in der ersten Hälfte zu viele Chancen liegen. Doch diese erste Pleite sollte Österreich nicht aus der Bahn werfen.