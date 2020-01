Irak: Elf US-Soldaten bei Raketenbeschuss verletzt

Bei den iranischen Raketenangriffen auf von ausländischen Truppen genutzte Stützpunkte im Irak sind am 8. Jänner - entgegen ersten Angaben - doch mehrere US-Soldaten verletzt worden. In der Luftwaffenbasis Al-Asad habe es nach Explosionen bei einigen Soldaten Symptome von Gehirnerschütterung gegeben, teilte das Zentralkommando der US-Streitkräfte am Donnerstag mit.