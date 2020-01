Kriechmayr: „Innere Genugtuung schöner als Geld“

„Krone“: Wie präsent ist dein Vorjahressieg in Wengen noch?

Kriechmayr: Das war definitiv mein bisher größter Erfolg. Der Hubschrauberflug, den man als Sieger genießen darf, ganz knapp vorbei an Eiger, Mönch und Jungfrau, die Siegerehrung am Abend, die Bundeshymne - das alles waren unvergessliche Erlebnisse. Und bitte, liebe Österreicher, versteht das nicht falsch, Wengen ist grundsätzlich mein absolutes Lieblingsrennen.