Woher Milch, Fleisch und Eier kommen

Auf eine bessere Kennzeichnung bei Lebensmitteln einigte sich der Landtag in seiner Ausschusssitzung. Auf Antrag der Grünen wird bis ersten Juni in den Landeskantinen eine verpflichtende Kennzeichnung für Fleischprodukte eingeführt. „Die Menschen wollen wissen, was auf ihren Tellern liegt“, betonte Grünen-Abgeordneter Simon Heilig-Hofbauer. „In den Landeskantinen gehen wir mit gutem Beispiel voran.“ Der Beschluss dazu fiel einstimmig. Noch weiter geht dagegen ein Antrag der SPÖ: „Die Kennzeichnung soll nicht beim Fleisch aufhören“, argumentierte SPÖ-Landtagsabgeordnete Stefanie Mösl.