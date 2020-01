„1917“: Sam Mendes nimmt Zuschauer mit in Krieg!

Den Schnitt-Trick hatte Mendes bereits bei Bond, konkret bei der Eröffnungssequenz von „Spectre“, eingesetzt. Die Szene wurde so inszeniert, als sei sie in einer einzigen Einstellung am Stück gedreht worden, wenn sich Bond am „Tag der Toten“ durch ein überfülltes Mexiko-Stadt drängelen muss, um einen Anschlag zu verhindern. Dieses Prinzip wendet Mendes nun auch in „1917“ an - allerdings diesmal auf Spielfilmlänge. Ein Trick, der die Zuschauer auf jeden Fall stärker ins Geschehen hineinzieht, wie „1917“ eindrucksvoll unter Beweis stellt.