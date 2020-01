Halsey: Persönliche Therapie ohne Heilungsgarantie

Neuorientierung

Die bekannten Electropop-Pfade verlässt Halsey für „Manic“. So wie sie sich inhaltlich völlig neu orientiert, macht sie das auch musikalisch. In der Realität heißt das, dass sie genau dort wildert, wo sie die größten Inspirationen für ihr eigenes Tun bekommt. Country-Anflüge bei „You Should Be Sad“, wo sie schonungslos mit Ex-Freund G-Eazy abrechnet, Rock-Einflüsse bei „3AM“ oder sanftmütige Soundreferenzen im eindrucksvollen „Finally // Beautiful Stranger“. „Das Album ist eben manisch“, gab sie nach den ersten Single-Veröffentlichungen bekannt, „es hat von allen ein bisschen. Es war wirklich so: Scheißegal, was ich eigentlich machen wollte, warum sollte ich es nicht einfach versuchen?“ Diese radikale Kompromisslosigkeit steht Halseys buntem Album sehr gut zu Gesicht. Nie zuvor haben sich Verletzlichkeit und daraus resultierende Stärke so kongruent vermischt. Der wilde Parforce-Ritt gleicht manchmal einer Theaterbühnentragödie, ohne jemals ins Lächerliche abzudriften.