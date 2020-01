Weiter Zündstoff beim Güterverkehr

Die Politik will daher die Verkehrsplanung wieder in die eigenen Hände holen - eine langjährige Forderung der Salzburger Grünen. „Wenn die Salzburg AG nun den Güterverkehr loswerden will, zeigt das in überwiegend öffentlicher Hand befindliche Unternehmen wieder einmal, dass es Profitinteressen vor das Gemeinwohl stellt“, sagt der grüne Verkehrssprecher Josef Scheinast.