Familienbonus: Wem gehört er im Unterhaltsfall?

Martin A. (Name geändert) muss für seine beiden Töchter aus erster Ehe Unterhalt bezahlen. Im letzten Jahr wurde die Höhe neu berechnet — und der monatliche Betrag um 62,50 Euro angehoben. Denn auf einmal wird der Familienbonus Plus, den getrennt lebende Eltern bis zu einem Betrag von 750 Euro pro Kind jährlich beantragen können, miteinberechnet. Der Oberösterreicher findet das unfair. Denn: „Das bedeutet, dass der Kindesmutter der ganze Familienbonus Plus in Höhe von 1500 Euro zufällt, wenn sie ihre Hälfte auch beantragt.“ Herr A. ging zu Gericht. Für das für ihn zuständige Gericht war der Fall sonnenklar: Der zu leistende Unterhalt wird um den Familienbonus Plus erhöht.