Rendi-Wagner warnt vor der Pflegeversicherung

Die erste große Maßnahme, die die neue Regierung in Angriff nimmt, soll also eine Pflegereform sein - inszeniert hat Türkis-Grün dieses Ansinnen am Montag mit einem Besuch in einem Pflegeheim in Wien-Ottakring. Nun, einen Tag später, übt die SPÖ daran Kritik: Derlei sei lediglich „für PR-Zwecke nützlich“, nicht aber für die Betroffenen, so SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner.