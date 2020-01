Gut Aiderbichl wird zum Gesundheits-Seminarzentrum

Ab sofort bietet die Vitalakademie ihre Angebote auf Gut Aiderbichl Henndorf im Flachgau an. Kursteilnehmer können an dann an dem Tier Gnadenhof auch an Ausbildungen rund um den Bereich Gesundheit, Sport und Wellness teilnehmen. Demnächst ist in Kooperation mit dem Tierparadies auch eine gemeinsame Fern-Lehrplattform für Ausbildungen im Tierbereich geplant.