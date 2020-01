Pkw-Lenker (17) prallte gegen anderes Auto

Der Pongauer (17) fuhr mit seinem Fahrzeug von der Tauernautobahn ab, bog in die Kreuzung Richtung Golling und übersah dabei den von Scheffau kommenden Tennengauer (27). Das Fahrzeug des 27-Jährigen prallte frontal gegen die rechte, hintere Seite des Pkw des 17-Jährigen. Dabei verletzte sich der Tennengauer leicht, die Beifahrerin (27) verletzte sich im Gesicht. Der Probeführerscheinbesitzer und sein Beifahrer (16) blieben unverletzt. Beide Fahrer waren nicht alkoholisiert. Das Rote Kreuz brachte den Tennengauer in das Krankenhaus Hallein, die Beifahrerin wurde in die Augenklinik nach Salzburg gebracht.