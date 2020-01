Vier Polizisten an einem Tag im Einsatz verletzt

Gleich vier Polizisten wurden bei drei verschiedenen Einsätzen am Sonntag in Wien verletzt. Sonntagfrüh schlug eine Nachtschwärmerin am Franz-Josefs-Kai einem Beamten mit dem Schlüsselbund ins Gesicht. Am Praterstern trat ein Kenianer gegen einen Polizisten, und am Handelskai schlug ein Pole zu.