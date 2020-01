Kreuzberglteich ist nun zum Eislaufen freigegeben

Kufenflitzer aufgepasst: Der untere Kreuzberglteich in Klagenfurt ist ab sofort zum Eislaufen freigegeben. Anders als viele andere Seen in Kärnten, kann dieser zugefrorene Teich nun täglich und kostenlos genutzt werden. Von Sonntag bis Donnerstag ist die Fläche bis 20 Uhr beleuchtet.